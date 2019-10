Max in Mexico: Twee keer de rapste en ruziën met ‘kinderachtige’ Vettel

Track recordVoorafgaand aan alle 21 races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen en kijkt naar de prestaties van Honda van vorig jaar. Deel 18 van 2019: Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico Stad. Een circuit waar geen coureur het ooit beter deed dan Verstappen.

Door Arjan Schouten



Optredens: 4

Finishes: 4

Uitvalbeurten: 0

Beste kwalificatie: 2 (2017 en 2018)

Beste race-resultaat: 1 (2017 en 2018)

Aantal WK-punten: 64

Honda vorig jaar: Pierre Gasly haalde 1 WK-punt op namens Toro Rosso. Brendon Hartley haalde de finish niet.

Geen circuit waar Max Verstappen cijfermatig beter scoorde dan in Mexico Stad. Liefst 64 WK-punten scoorde hij er al bij zijn vier eerdere optredens. In Oostenrijk haalde hij er overigens 73 op, maar daar reed hij al vijf keer. Wint Verstappen zondag weer, wat volgens hem zelf niet heel realistisch is, dan kroont hij zich na zijn twee zeges van de laatste twee seizoenen tot de eerste coureur die drie keer in de hoofdstad van Mexico heeft gewonnen. Nu deelt hij dat record nog met Jim Clark (1963 en ’67), Alain Prost (1988, en ’90) en Nigel Mansell (1987 en ’92). Zou hij weer winnen in Mexico dan slaagt de Limburger er ook voor het eerst in om drie racezeges in één seizoen aan te tekenen. De laatste twee jaar bleef hij steeds hangen op twee.

Mexico dus. Zo’n circuit waar de Nederlander altijd levert. Al bij zijn vuurdoop scoorde hij in 2015 veel lof met zijn achtste plaats in de kwalificatie en een negende plaats in de race, namens Toro Rosso. ,,De negende plaats is waar ik nu hoor. En dat ik voor de vijfde keer op rij WK-punten haal is heel positief’’, vertelde een tevreden Verstappen toen, na een verloren gevecht met thuisfavoriet Sergio Perez om plaats acht. ,,Ach, die zou me sowieso wel voorbij zijn gegaan.’’

Volledig scherm © REUTERS Een jaar later was zo’n negende plaats bij voorbaat al bij lange na niet meer voldoende. Reeds gepromoveerd naar Red Bull mikte hij in Mexico vol op het podium, met een sterke kwalificatie (derde) als gevolg. Achter de ongenaakbare Mercedessen vocht Verstappen een verbeten duel uit met Sebastian Vettel om de derde plaats. Toen daarbij zijn wielen blokkeerden, schoot de Limburger rechtdoor door het gras in de chicane, maar weigerde na dat stukje afsnijden vervolgens om de rappere Vettel zijn positie cadeau te doen. ,,Hij moét me langs laten gaan. Hé, ga aan de kant’’, brulde Vettel door de boordradio, waar de leiding van Ferrari hem probeerde te kalmeren. Een onbegonnen zaak, want Vettel schold zijn jonge Nederlandse collega de huid vol en maakte vervolgens wedstrijdleider Charlie Whiting ook uit voor rotte vis. ,,Hij moet aan de kant! Ik ga iemand slaan, echt..’’



De woede van Vettel kwam ook omdat Verstappens teamgenoot Ricciardo naderde van achteren. ,,Zien jullie niet wat ik zien? Ben ik nou echt de enige. Hij zit me gewoon op te houden voor Ricciardo.’’

Na de race, waarin Verstappen zich nog af liet vlaggen als derde, zwaaide Vettel corrigerend met het vingertje. En daarna kwam er een tijdstraf van vijf seconden waarna Vettel alsnog naar het podium mocht. Maar Red Bull Racing lachte het laatste, want uren na de race kreeg ook Vettel een tijdstraf, waardoor Ricciardo uiteindelijk de derde plaats nog kreeg. ,,Vettel is net een klein kind, schreeuwen over de radio. En dan die gebaartjes… Nog kinderachtiger’’, besloot Verstappen, die een jaar later terug zou keren voor niets minder dan de winst.

Na twee prima races in Mexico was niemand er meer verbaasd over dat Verstappen in 2017 de hoogste podiumplek greep. Nog tweede in de kwalificatie achter Vettel, maar bij de start schoot hij meteen langs de Duitser in dienst van Ferrari. Toen Vettel en Hamilton elkaar vervolgens ophielden, reed Verstappen zorgeloos naar de zege. Waar Hamilton de wereldtitel greep, was Verstappen de man van het moment. ,,De auto was geweldig’’, jubelde Verstappen. ,,De start was cruciaal, daarna hoefde ik alleen nog maar op mijn banden te letten. Dit was een van de makkelijkste races uit mijn carrière.’’

Volledig scherm © AP Vorig jaar kwam hij terug in Mexico als niets minder dan de grote favoriet. Op zaterdag én zondag. Maar de al bijna ingeplande eerste pole position ging pijnlijk aan zijn neus voorbij. Teammaat Daniel Ricciardo, toen al rond met Renault en niet meer zo gelukkig in zijn laatste weken voor Red Bull, eiste nog een afscheidscadeautje voor zichzelf op. Door met 26 duizendsten van een seconde onder de tijd van Verstappen te duiken.



Zijn ogen spuwden nog net geen vuur, bij de persconferentie na afloop van de kwalificatie. ,,De kwalificatie, die was gewoon niet goed’’, mokte Verstappen, die naar zijn auto wees die ‘gewoon niet goed was’.

Maar wel goed genoeg om bijna pole te pakken en een dag later magistraal te winnen. ,,Ik was zo boos na die kwalificatie, heb er zelfs slecht van geslapen’’, bekende Verstappen, toen de glimlach weer teruggekeerd was. ,,Winnen, dat was voor mij de enige optie hier. Alleen zo kon ik het voor mezelf goedmaken.’’

En winnen deed Verstappen, die slechts een kilometertje nodig had om revanche te nemen na die zwarte zaterdag. Als een ware Speedy Gonzalez schoot hij op het rechte stuk na de start meteen Ricciardo voorbij en blufte hij bij de eerste bocht Lewis Hamilton af, in de wetenschap dat de Brit vechtend voor de titel toch niet maximaal risico zou nemen. ,,Die start was echt de sleutel naar het succes’’, meende Verstappen, die verder geen moeilijke middag had gehad vooraan het veld. Voor het oog van bijna 120.000 Mexicanen maakte ‘Maxito’ een demonstratie van zijn 79ste Grand Prix.