Max noteert beste tijd: ‘Fijn om na Singapore meteen zo snel te zijn’

Door Arjan Schouten



Hij klonk positief verrast. Ook Max Verstappen had niet direct verwacht dat hij zo’n vlekkeloze eerste trainingsdag in Rusland af zou draaien. ’s Ochtends in het spoor van Charles Leclerc mee voorin en na de thee hield hij zelfs de Ferrari’s en Mercedessen allemaal achter zich. Het tegenvallende weekend in Singapore, waar hij niet het tempo van de topteams kon volgen in de kwalificatie, noemde hij vorige week een ‘wake-up call’. En wakker leken ze bij Red Bull Racing op de eerste actiedag in Rusland. ,,Zeker na zo’n moeilijk weekend als in Singapore, zijn we keihard aan het werk gegaan. Op zoek naar hoe het daar zo mis kon gaan. Het proberen te begrijpen met het oog op de toekomst. En ik denk dat we ook daarom tot nu toe over een vrij positieve start van het volgende raceweekend mogen spreken”, zo vertelde Verstappen na de middagtraining in Sotsji.