Max Verstappen aast op Silverstone-revanche: zo laat komt hij dit weekend in actie

Max Verstappen dankt overwin­ning in Montreal aan safety car: ‘Anders was het lastig geworden’

Max Verstappen was op geen fout te betrappen toen hij in de slotfase van de GP van Canada telkens een hongerige Carlos Sainz in zijn achteruitkijkspiegel zag. Met een voorsprong van 46 punten kan de WK-leider zich al bijna twee uitvalbeurten permitteren. ,,Er kan nog heel veel gebeuren en fout gaan.”

20 juni