Max Verstappen alsnog met nieuwe motor op jacht naar sportieve wraak in Hongarije

Door Marijn Abbenhuijs



Het is tot nu toe nog niet het weekend van Max Verstappen. De leider in het wereldkampioenschap van de Formule 1 wil daar vanmiddag vanaf P3 verandering in brengen, maar in aanloop naar de start van de Grand Prix van Hongarije heeft hij weer met een tegenvaller te maken gekregen. Zijn motor moest alsnog worden vervangen. En daarvan had hij juist gehoopt dat het niet nodig zou zijn. Na zijn heftige crash tijdens de race op Silverstone van twee weken geleden leek de motor niet erg beschadigd, maar dat is nu alsnog het geval.



,,Tijdens checks na de kwalificatie hebben we iets ontdekt aan de motor van Max dat zich tijdens het weekend heeft ontwikkeld”, meldt Verstappens motorleverancier Honda in een officieel statement. ,,Waarschijnlijk is het een effect veroorzaakt tijdens de crash op Silverstone. We hebben de motor daarom moeten vervangen door een nieuwe met dezelfde specificaties.”