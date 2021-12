Max Verstappen beleeft succesvolle testdag en is toe aan vakantie, snelste tijd voor Nyck de Vries

Max Verstappen oogst wereldwijd lof, maar hoe wordt hij de nieuwe Roger Federer?

Zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 heeft Max Verstappen van over de hele wereld lof opgeleverd. Is zijn succes het startpunt van een lange periode waarin hij als sporter uit een klein land uitgroeit tot een mondiaal boegbeeld? ,,Hij is dankbaar en dat is een goed teken.”

20:06