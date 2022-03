Max Verstappen blijft kritisch over Drive to Survive: ‘Lando Norris wordt neergezet als een eikel’

F1-ceo Stefano Domenicali wil graag in gesprek met Max Verstappen om te kijken of hij de wereldkampioen toch weer meer kan betrekken bij Netflix-documentaire Drive to Survive. ,,Praten vind ik prima, maar voor nu heb ik weinig interesse.”

Door Arjan Schouten

In Saoedi-Arabië legde Max Verstappen nog eens uit wat er volgens hem niet deugt aan de Netflix-documentaire Drive to Survive, waar het Formule 1-circus gevolgd wordt. De coureur van Red Bull Racing die al een aantal seizoenen niet meer meewerkt aan de serie, keek wel een paar afleveringen van het onlangs gelanceerde vierde seizoen.

,,Ik was wel verrast dat ik mezelf weer eens hoorde praten, dat bleken quotes uit 2018 die ze gebruikt hebben”, aldus Verstappen, die het ook behoorlijk onjuist vindt hoe McLaren-coureur Lando Norris is geportretteerd als rivaal van Daniel Ricciardo.



,,Hij wordt toch een beetje neergezet als een eikel, wat hij absoluut niet is. Als deze sport nieuw voor je is, ga je Lando niet leuk vinden. Je krijgt meteen een verkeerd beeld van een coureur, wat ook exact bij mij gebeurd is. En verknal je dat van de start, dan los je dat ook niet meer op.”

In Saoedi-Arabië verwacht Max Verstappen niets meer dan een sterk herstel van Red Bull Racing, dat in Bahrein beide auto’s zag uitvallen. ,,Je kan zeggen dat zoiets ongelukkig is, maar het zou niet moeten gebeuren.”

Verstappen besloot een eigen documentaire te maken, in samenwerking met Ziggo. Hij is ervan op de hoogte dat F1-ceo Stefano Domenicali graag met hem in gesprek gaat om te kijken of hij toch weer een rol kan spelen in de Netflix-productie. ,,Praten vind ik prima, daar ben ik best bereid toe. Maar voor nu heb ik weinig interesse”, aldus Verstappen. ,,Het kost ook tijd, hè.”

Hij zag aanvankelijk heus het voordeel wel voor de sport, voor de populariteit. ,,Maar volgens mij hebben we nu ook een fase bereikt waarin je je publiek vooral op de hoogte houdt. Dan denk ik dat het beter is als je gewoon een seizoensoverzicht maakt”, aldus Verstappen, die zich lang niet als enige in de paddock irriteert aan de soms wat gezochte en opgeklopte verhaallijnen. ,,Het is gewoon mijn ding niet.”

