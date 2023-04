Max Verstappen blijft met beschadigde vloer steken op derde plaats in sprintrace, winst voor Sergio Pérez

Een intens gevecht tussen Max Verstappen en George Russell in de eerste ronde van de sprintrace van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De vanaf plek drie gestarte wereldkampioen werd stevig aangevallen door de Brit van Mercedes die bij drie krappe bochten aan de binnenkant zat. Het zorgde ervoor dat Verstappen bijna tegen de muur werd geduwd en die zelfs even raakte. Het had ook als resultaat dat de Nederlander naar plek vier zakte, al protesteerde hij hevig over de manier waarop Russell hem had ingehaald.

Woedende Verstappen haalt verhaal bij Russell

Max Verstappen liet het er niet bij zitten na afloop van de sprintrace in Bakoe. Hij was van mening dat een manoeuvre van George Russell in de eerste ronde hem een kans op meer dan de derde plek kostte. Na de finish ging hij naar de Brit toe om verhaal te halen. ‘Dickhead’, zo beet hij een weglopende Russell daarna nog toe.

Het deed er al snel niet meer toe. Want nadat Yuki Tsunoda een safetycar-situatie had veroorzaakt, ging Verstappen Russell er vrijwel meteen nadat er met de groene vlag gewapperd werd voorbij. Het leverde een vileine steek onder water richting Russell op via de boordradio. ,,Goed gedaan en zelfs zonder contact”, kreeg de Nederlander teruggekoppeld. ,,Ja, ik weet hoe je dat moet doen”, was de reactie van Verstappen.

In de strijd om plek 1 was Leclerc vervolgens kansloos tegen Verstappen’s teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan haalde de Ferrari-coureur eenvoudig in en werd vervolgens niet meer bedreigd onderweg naar de zege in de sprintrace. Pérez was de snelste op het stratencircuit in Bakoe en liep twee punten in op Verstappen in het wereldkampioenschap. De Nederlander was namelijk niet in staat om Leclerc nog in te halen en werd derde.

Nyck de Vries

In de achterhoede had Nyck de Vries geen slechte sprintrace. Gestart vanaf de achttiende plek na zijn tegenvallende sprint shootout van eerder op de dag was hij in staat een paar inhaalacties te doen. Daardoor kwam hij uiteindelijk uit op de veertiende plek. De Vries was daarmee een van de weinige coureurs die erin slaagde om in te halen, want als het gaat om de duels op de baan kreeg de sprintrace in Bakoe niet het spektakel dat van tevoren verwacht werd. Heel veel risico leken de coureurs niet te nemen in de jacht op bonuspunten.

Zoals Verstappen in aanloop naar de sprintrace al zei: ,,Ik verlies liever een punt dan tijd om te ontwikkelen omdat ik risico’s neem en mijn auto beschadig.” Helemaal ongedeerd kwam zijn Red Bull niet uit de strijd, omdat de inhaalactie van Russell hem lichte schade aan de vloer opleverde. Maar zijn teamgenoot liet zien dat het nog veel beter kon. Pérez bleef volledig uit de problemen en boekte een soevereine overwinning in Bakoe.

