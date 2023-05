Max Verstappen blijft teamgenoot nipt voor in generale voor cruciale kwalificatie, Lewis Hamilton crasht

Met videoMax Verstappen heeft zijn zaakjes op orde richting de kwalificatie in Monaco. Voordat de training onder een rode vlag eindigde na een crash van Lewis Hamilton, had de Nederlandse inwoner van het prinsdom de snelste tijd gereden. Met 1.12,776 was hij teamgenoot Sergio Pérez heel nipt te snel af.

Er was de twintig coureurs en hun teams veel aan gelegen om een goede afsluitende training te rijden in Monaco. Op het korte, smalle stratencircuit is inhalen zo’n beetje onmogelijk, wat ervoor zorgt dat de kwalificatie van later vanmiddag (16.00 uur) misschien wel de belangrijkste is van het hele jaar. Niet iedereen voelde de nood om snel naar buiten te komen, wat leidde tot een ietwat saaie openingsfase. Esteban Ocon zorgde voor wat opleving toen hij stilviel in de tunnel, maar hij kreeg zijn Alpine uiteindelijk alsnog bij het team.

Ocon valt stil in de tunnel

Verstappen keek aanvankelijk vanuit de garage naar de verrichtingen van zijn concurrenten. Uit de vele verbeteringen van de rondetijden bleek dat het asfalt steeds beter en sneller werd, waarop ook de tweevoudig wereldkampioen na ruim een kwartier besloot op pad te gaan.

Verstappen schiet in zulke gevallen graag uit de startblokken en ging in zijn eerste rondje direct naar de snelste tijd. Vervolgens verschenen meerdere coureurs met hun naam bovenaan de tijdenlijst, maar uiteindelijk was het toch de Nederlander die dankzij een 1.12,776 met P1 op zak richting de kwalificatie ging. Toch was hij in geen van de sectoren het snelst. Dat is wellicht een teken dat er vanmiddag meerdere kapers op de kust zijn als het gaat om pole position voor de ‘optocht’ van zondag. Nyck de Vries sloot de rijen op P20.

Bekijk de crash van Hamilton

Zo was Hamilton enkele minuten voor het einde bijvoorbeeld snel onderweg met een ‘paarse’ eerste sector. Tot zover het goede nieuws van de Brit, want de achterkant van zijn Mercedes stapte uit en zo raakte hij met de linkerkant van zijn auto de muur. Het zorgde er, kort nadat Kevin Magnussen al was stilgevallen, voor dat het volle trainingsuur niet volgemaakt kon worden en de sessie eindigde onder een rode vlag.

Verstappen was na een mindere eerste sessie gisteren ook al sneller dan de rest in de tweede vrije training. Dat maakt hem straks de favoriet voor pole position, maar in Monaco wist de Nederlander nog nooit een kwalificatie te winnen.

