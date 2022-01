Max Verstappen crasht in virtuele 24 uur van Le Mans

Zo eindigde de virtuele 24 uur van Le Mans voor Verstappen, net als vorig jaar, nog voordat de race ook maar halverwege was. Toen verpestte een ‘glitch’ (hapering) in het systeem het feestje voor de Nederlander en zijn team. Het leidde toen tot een woede-uitbarsting bij Verstappen, die ook toen aan de leiding lag.



De virtuele 24 van Le Mans is de grote finale van de Le Mans Virtual Series. Die reeks wedstrijden is in september afgetrapt en sindsdien zijn er vier races afgewerkt op de circuits van Monza, Spa-Francorchamps, het Amerikaanse Sebring en de Nürburgring. Team Redline, waarvoor Verstappen alleen tijdens de laatste race plaatsnam in de simulator, stond bij het ingaan van de laatste race een half puntje achter de koppositie in het klassement.



Naast Verstappen begonnen ook coureurs als Juan Pablo Montoya, Beitske Visser, Romain Grosjean, Bent Viscaal en Jarno Opmeer aan de 24-uursrace. Morgenmiddag om 14.00 uur kennen we de winnaars.