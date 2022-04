Max Verstappen eerste Nederlandse winnaar van prestigieuze 'Oscar van de sport’

De 24-jarige Verstappen kreeg de ‘Oscar’ voor zijn wereldtitel in de Formule 1. Hij kroonde zich vorig jaar tot kampioen door de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi te winnen door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde in te halen. De Limburger, die eerder vanmiddag nog heerste op het circuit van Imola, treedt in de voetsporen van F1-kampioenen Hamilton, Michael Schumacher en Sebastian Vettel die de prijs in het verleden ook in ontvangst mochten nemen.