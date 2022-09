Max Verstappen en andere Jumbo-sporters wachten onderzoek naar Frits van Eerd af: ‘Laten we oppassen’

Max Verstappen en andere partijen in de sportwereld die worden gesponsord door Jumbo wachten af wat uit het justitieel onderzoek komt waar Frits van Eerd bij betrokken is. Woensdag vonden in het kader van een omvangrijk witwasonderzoek op diverse plekken huiszoekingen plaats, onder meer bij de Jumbo-topman die ook is gehoord door de politie. Onduidelijk is of Van Eerd behoort tot de acht verdachten die vastzitten.

,,Voorzichtigheid is hier op z’n plaats, we wachten tot de feiten op tafel liggen. We hebben contact gehad met Jumbo; de directievoering en marketing lopen gewoon door”, zegt manager Raymond Vermeulen van Formule 1-coureur Verstappen, die al jaren wordt gesponsord door Jumbo en een lange relatie heeft met Van Eerd. ,,We hebben afspraken met Jumbo. En de supermarkt is geen onderdeel van het onderzoek, dat hebben ze duidelijk naar buiten gebracht. Laten we oppassen met allerlei suggestieve dingen en wachten tot de feiten er zijn.”

Jumbo bracht donderdagavond een verklaring naar buiten, waarin staat Van Eerd in het kader van het onderzoek ondervraagd is. ,,Gedurende zijn afwezigheid is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo gewaarborgd door het directieteam”, schrijft de supermarktketen, die onder leiding van de familie Van Eerd uitgroeide tot een miljardenbedrijf.

Quote We hebben wel contact met Jumbo, maar meer weten wij ook niet Woordvoerder Jumbo-Visma

Woensdag werden negen verdachten in het witwasonderzoek aangehouden, één van hen kwam al snel weer op vrije voeten. Of de 55-jarige Van Eerd in de cel zit als verdachte, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Het witwassen gebeurde volgens het OM onder meer via sponsorcontracten in de motorcross-sport.

Jumbo is als sponsor heel actief in de sportwereld, met Verstappen als wereldkampioen in de Formule 1 als uithangbord. Daarnaast sponsort Jumbo onder meer een gecombineerde schaats- en wielerploeg (Jumbo-Visma), motorcrosser Jeffrey Herlings, diverse motorsportteams, voetbalclubs en ook biljarttoernooien.

Volledig scherm Robert Gesink namens Jumbo-Visma in actie tijdens de Vuelta. © photo: Cor Vos

,,We kunnen er eigenlijk niets over zeggen”, aldus een woordvoerder van de succesvolle wielerploeg Jumbo-Visma. ,,Jumbo is geen onderdeel van het onderzoek, daardoor is de link met dit onderzoek ook heel dun. We hebben wel contact met Jumbo, maar meer weten wij ook niet.”

De organisatie van de Nederlandse biljarttoernooien die worden gesponsord door Jumbo wacht eveneens het onderzoek af. “We hebben een langlopende verbintenis met Jumbo”, aldus directeur Harry Mathijssen. ,,Al jaren is de samenwerking zeer prettig. Ik herken me dan ook helemaal niet in het verhaal. We wachten het af en gaan nu geen uitspraken doen over iets wat we niet weten.”

