Max Verstappen en co. in 2023 voor nachtrace naar Las Vegas: ‘Het perfecte huwelijk van snelheid en glamour’

Een grote wens van Formule 1 gaat in vervulling, de raceklasse keert eind volgend jaar na ruim 40 jaar afwezigheid eindelijk weer terug in Las Vegas. Na Texas en Miami krijgt Amerika ook een nachtrace in het gokwalhalla. ,,Het perfecte huwelijk van snelheid en glamour

Door Arjan Schouten



Als een verrassing kwam het vannacht amper nog, de aankondiging van een derde Amerikaanse Grand Prix. Na Texas volgde eerder al Miami (begin mei) en vanaf volgend jaar november komt ook Las Vegas daar nog bij. Max Verstappen en co. racen op een zaterdagavond laat (datum nog onbekend) vijftig keer over The Strip, langs de fonteinen voor het Belaggio hotel en al die andere wereldberoemde gebouwen, over een omloop van iets meer dan zes kilometer. Het stratencircuit telt drie rechte stukken en veertien bochten, waaronder een chicane. De topsnelheid wordt geschat op 342 kilometer per uur.

Twee keer eerder was de koningsklasse te gast in Las Vegas, maar dat werd geen groot succes. In 1981 en 1982 werd er geraced op een provisorisch mini-circuit op de parkeerplaats van Caesar’s Palace, waar niemand echt positief over was. Wereldkampioen Alan Jones noemde het bochtige rondje linksom destijds een ‘platgegooid geitenpaadje’, waar de casino-bonzen dan weer niet zo blij mee waren. Na twee magere jaren met matige toeschouwersaantallen trok F1 verder door de VS naar steden als Dallas en Phoenix.

Volledig scherm De Formule 1 gaat vanaf eind 2023 in de avond racen op The Strip in Las Vegas. © F1

Stefano Domenicali, directeur van de Formule 1, spreekt van een ‘ongelooflijk moment', dat laat zien dat de sport in de Verenigde Staten aan ‘populariteit’ wint. Volgens hem is er geen betere plek om te racen dan in de ‘entertainmenthoofdstad van de wereld’.

Nu keert de Formule 1 terug naar Nevada met meer vertrouwen in het avontuur, omdat de belangstelling in de VS enorm in de lift zit dankzij Netflix-hit Drive to Survive en uitverkochte races in Austin en Miami. ,,Iconisch Las Vegas en en Formule 1, dat blijft het perfecte huwelijk van snelheid en glamour”, meent Greg Maffei, ceo van Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de sport.

Quote De race in Las Vegas demon­streert de aantrek­kings­kracht en groei van onze sport Stefano Domenicali, directeur F1

Vorige week had de sport nog wat uit te leggen na het donkere hoofdstuk in Saoedi-Arabie, waar tijdens de vrije training een raket insloeg nabij het circuit. Daar zal nog behoorlijk wat discussie over volgen, vandaar ook dat dit heugelijke nieuws uit Amerika op een perfect tijdstip komt.

,,De race in Las Vegas demonstreert de aantrekkingskracht en groei van onze sport. Er is geen beter bestemming denkbaar om te racen dan in de entertainment hoofdstad van de wereld’', jubelt Stefano Domenicali, ceo van de Formule 1.

Het is nog niet duidelijk voor hoeveel jaar de race in Las Vegas definitief op de kalender komt. Na Zandvoort, Qatar en Djedda wordt Las Vegas de vierde nieuwe bestemming onder de leiding van Liberty Media. Eerder werd ook een race in Vietnam aangekondigd, maar de eerste editie werd in 2020 afgelast vanwege corona en van uitstel kwam afstel. Ook omdat een van de Vietnamese topmannen achter de race in Hanoi in de cel belandde vanwege corruptie.

Spa op schopstoel?

Meer en meer lijkt de vraag welke F1-races moeten vrezen voor een plaatsje op de kalender, met alle nieuwe bestemmingen. China keert in 2023 hoogstwaarschijnlijk weer terug en met ook Qatar en Vegas dan op de kalender, wordt het maximumaantal van 24 races zoals nu nog afgesproken in het Concorde Agreement, al overgeschreden.

Naar verluidt zitten het Belgische Spa-Francorchamps en het Franse Le Castellet op de schopstoel, met aflopende contracten. En dan heeft F1 ook nog de wens om een tweede race in China en een race in Afrika een het kampioenschap toe te voegen. Niet voor niets vertelde Domenicali laatst in een interview dat de sport het potentieel heeft om tussen de 25 en 30 races per jaar te organiseren. Nu nog ondenkbaar, maar aan beschikbare circuits zal het zeker niet liggen.

Volledig scherm Stefano Domenicali, baas van de FI, bij zijn toespraak in Las Vegas. © AP

