Max Verstappen en Red Bull boycotten Sky Sports na uitspraken over ‘beroofde’ Lewis Hamilton

Na de race in Austin zei Kravitz dat Lewis Hamilton in 2021 “beroofd” was van zijn achtste wereldtitel. Daarmee doelde hij op de ontknoping van het voorbije seizoen in Abu Dhabi, waar de wedstrijdleiding met Michael Masi aan het roer een controversiële beslissing nam om toch nog één raceronde over te houden. Daarin lukte het Verstappen om Hamilton op versere banden in te halen en zijn eerste wereldtitel veilig te stellen.

Tot twee keer toe zei de populaire pitreporter, die al vaker zijn ongenoegen heeft laten blijken over de manier waarop in Abu Dhabi is gehandeld, vorige week in zijn analyse na de race dat Hamilton “beroofd” was. Dat heeft Verstappen tot een boycot doen overgaan. De Nederlander en zijn team, onder wie teambaas Christian Horner die normaliter uitgebreid de tijd neemt voor het Britse Sky, slaan de zender in ieder geval in Mexico over. Hetzelfde geldt voor de Italiaanse en Duitse ‘filialen’ van Sky Sports, die de beelden mogelijk door zouden kunnen spelen.