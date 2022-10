Max Verstappen en Red Bull weten eindelijk waar ze aan toe zijn: miljoenenboete in budget-gate

Autosportfederatie FIA heeft eindelijk bekend gemaakt welke straf Red Bull Racing krijgt voor het overschrijden van het budget in het vorige racejaar, waarin Max Verstappen op sensationele wijze in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel veroverde. Het team van Verstappen krijgt een boete van 7 miljoen dollar én 10 procent minder tijd om de auto te ontwikkelen. De FIA stelt dat Red Bull op geen enkele manier frauduleus heeft gehandeld.

De relevante kosten van Red Bull in 2021 waren 114.293.000 pond (ongeveer 133 miljoen euro). De FIA heeft geconstateerd dat daar nog 5.607.000 pond (6,5 miljoen euro) bij moest worden gerekend. Daarmee komt het team van Verstappen en Sergio Pérez op een totaal van 118.036.000 pond (137 miljoen euro). En dat is 1.864.000 pond (2,2 miljoen euro) te veel, zo’n 1,6 procent. Red Bull heeft die berekening geaccepteerd.



Red Bull mag door de wereldtitel in het constructeursklassement sowieso al maar 70 procent van de maximale tijd gebruiken om de wagen te testen. Dat wordt nu dus 63 procent van de maximale windtunneltijd.

Volgens de FIA is duidelijk dat Red Bull in het eerste jaar met de complexe regels niet frauduleus heeft gehandeld. De federatie stelt dat als het team een belastingaftrekpost van ruim 1,4 miljoen pond goed had gedocumenteerd, de cijfers in orde waren geweest. Dan had Red Bull het budgetplafond met 432.652 pond overschreden, 0,37 procent in plaats van de huidige 1,6 procent.

Volledig scherm Max Verstappen © REUTERS

Red Bull is niet het enige team dat wordt gestraft. Aston Martin krijgt een boete van 450.000 dollar (452.000 euro) voor overtredingen van het kostenplafond vorig jaar. De renstal van eigenaar Lawrence Stroll met de coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de autosportbond. Aston Martin had niet het kostenplafond van 145 miljoen dollar overschreden, maar bepaalde kosten niet goed ingevuld.

Budgetoverschrijding

De FIA bracht ruim twee weken geleden al naar buiten dat Red Bull in het jaar 2021 meer geld had uitgegeven dan was toegestaan volgens het kostenplafond. Het gaat om een ‘kleine’ overschrijding, en dat betekent minder dan 5 procent.

De budgetoverschrijding leidde tot veel rumoer bij de andere teams, die wel binnen het budget zijn gebleven. Teams als Mercedes (waar Lewis Hamilton onderdeel van uitmaakt), Ferrari en McLaren riepen de FIA de afgelopen periode op om zware straffen op te leggen bij overschrijding van het budgetplafond. Zak Brown, de teambaas van McLaren, stuurde zelfs een brief naar de FIA met die oproep.

Dat zorgde voor veel irritatie bij Red Bull. Teambaas Christian Horner liet weten teleurgesteld te zijn in zijn collega’s: ,,Het zijn fictieve beschuldigingen. We hebben hoe dan ook geen enkel voordeel gehad.”

Dit weekend staat de Grote Prijs van Mexico op het programma; opnieuw een race in een land met een flink tijdsverschil met Nederland. Bekijk hier hoe laat Verstappen en co in actie komen.

