Max Verstappen fel tegen salarislimiet: ‘Wij brengen de show, riskeren onze levens’

Podcast | ‘Verstappen blijft hameren op het perfectio­ne­ren van de auto’

Max Verstappen wint zijn vierde race van het seizoen. In Barcelona was de Nederlander de sterkste - al was het te danken aan een mankement bij de Ferrari van Charles Leclerc. Bij Verstappen ging het verre van soepel. Over het weekend in Spanje praat Etienne Verhoeff in een nieuwe Pitstop met Arjan Schouten, F1-watcher van AD Sportwereld.

22 mei