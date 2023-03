Max Verstappen geen voorstander schrappen vrije trainingen: ‘Ze moeten het dna van de sport niet veranderen’

Met samenvatting Herstelde Max Verstappen laat er geen gras over groeien en slaat meteen flink gat

Ondanks maagklachten eerder in de week lijkt Max Verstappen gewoon weer in bloedvorm in Djedda gearriveerd te zijn. In een eerste vrije training die normaal gesproken nog niet veelzeggend is voor de rest van het weekend, liet hij zich desondanks gelden. Bijna een halve seconde had hij op zijn eerste achtervolger, nota bene zijn teamgenoot.