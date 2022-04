Max Verstappen gefrustreerd maar 'split' wel de Ferrari's in tweede training Australië

Met de kwalificatie en de race (uurtje eerder) later dit weekend rond hetzelfde tijdstip, was de tweede vrije training voor de teams een extra waardevolle. Het was al vroeg in de sessie dat Max Verstappen tegen wat complicaties aanliep, want hij sprak over de boordardio over ‘dezelfde problemen’ als in VT1. ‘Hij is ongelofelijk neutraal in de snelle bochten. Ik kan niet insturen’, aldus de wereldkampioen. Het was een probleem dat hij ook in de loop van de training tegen bleef komen. Een paar keer was bij bezig aan een verbetering van zijn snelste tijd, om vervolgens in de laatste, meest bochtige sector weer een hoop te verliezen.