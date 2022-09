Max Verstappen geniet op bomvolle dag: 'Als je weet wat je moet doen, maakt het niet uit waar je bent’

Door Arjan Schouten



De wekker stond vroeg in Monaco. Nog voor de klok van 9 uur in de ochtend hing Max Verstappen al met zijn entourage in de lucht op weg naar Schiphol, waar zijn privéjet rond half elf het Nederlandse asfalt raakte. Van daaruit moest hij meteen door naar een hotel in hartje Amsterdam, waar minister van Sport Conny Helder wachtte, voor een officiële ceremonie. Verstappen werd er op weg naar Zandvoort gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau, een vierdegraads titel die Johan Cruijff ook ooit kreeg. ,,Een verrassing voor me’’, bekende Verstappen. ,,Ik moest netjes gekleed aankomen, wist niet wat ik ging krijgen. En dan kom je daar aan, dan is het allemaal heel formeel. Heel bijzonder.’’