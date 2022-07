Max Verstappen geniet van Tour-succes sponsor Jumbo: ‘Niet normaal wat Jonas en Wout laten zien’

Door Arjan Schouten



Hij moest zelf één Ferrari voor laten gaan in de kwalificatie van de Grand Prix van Frankrijk, maar 550 Franse kilometers naar het noord-westen raasde er gelijktijdig wel een Belgische wielrenner met een Red Bull-helm op het hoofd en een groen Jumbo-shirt om zijn torso naar de zege in de slottijdrit. Zijn Deense in het geel uitgedoste Jumbo-Visma teamgenoot verzekerde zich er van de Tour-zege, toen Verstappen in zijn auto zat. ,,Ik kijk de Tour natuurlijk ook, maar zeg nooit iets tot het echt afgelopen is”, begon Verstappen na zijn kwalificatie nog voorzichtig over het wielersucces van sponsor Jumbo, nog in het ongewisse over de afloop van de succesvolle tijdrit. ,,Het is natuurlijk supermooi om te zien allemaal. Wat Jonas (Vingegaard, red.) laat zien is echt ongelofelijk. En ook wat Wout (van Aert, red.) laat zien is niet normaal.”