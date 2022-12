Max Verstappen grossiert in prijzen: Sportman van het Jaar nu ook beste coureur van 2022

Met samenvatting Max Verstappen heeft alleen Sergio Pérez voor zich in slottrai­ning: Red Bull klaar voor kwalifica­tie

Red Bull Racing heeft de beste papieren bij het ingaan van de kwalificatie in Abu Dhabi, zoveel is wel duidelijk na drie uurtjes trainen. In de afsluitende vrije training klokte Sergio Pérez (1.24,982) de snelste tijd, gevolgd door Max Verstappen (1.25,134) en de twee Mercedessen.

19 november