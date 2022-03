Max Verstappen heeft in eerste training Saoedi-Arabië opnieuw Charles Leclerc voor zich

WK-leider Charles Leclerc heeft het weekend in Saoedi-Arabië geopend met de snelste tijd in de eerste vrije training. Vlak voordat de geblokte vlag gezwaaid werd, dook de Monegask nog even onder de tijd van Max Verstappen: 1.30,772 om 1.30,888 op voor de Ferrari-coureur zachtere banden. Heel veel conclusies zijn er dus nog niet te trekken.

Voor de tweede keer zijn de coureurs deze week te gast op het ultrasnelle stratencircuit van Djedda, dat na het eerste bezoek in december op een aantal punten is aangepast om het onder meer wat overzichtelijker te maken. Of bijvoorbeeld het plaatsen van de nodige videoschermen om door blinde bochten heen te kunnen kijken de zaken verbeterd heeft zal nog moeten blijken, maar de meeste teams waren er in ieder geval al vroeg bij om alvast een kijkje te nemen. De focus lag daarbij op het maken van kilometers, aangezien de omstandigheden (zonnig en winderig) zich nog niet minder goed leenden voor een kwalificatiesimulatie dan bijvoorbeeld in VT2 later vandaag het geval zal zijn.

Die plannen konden voor Kevin Magnussen al vroeg de prullenbak in door een hydraulisch probleem. De Deen, in Bahrein als vijfde gefinisht, kreeg over de radio al na amper vijf minuten trainen te horen dat hij niet meer mocht schakelen en bracht zijn wagen terug naar het team. Voor hem was het einde training.

Vlak voordat er vanwege wat opruimwerkzaamheden vroeg in de training ook nog even code rood van kracht was, was het Max Verstappen die zijn eigen snelste tijd aanscherpte: 1.30,888. Dat deed hij op harde banden, waar iedereen later in de training wel een poging op softs deed. De wereldkampioen ook, maar hij brak zijn ronde na een snelle eerste sector af vanwege verkeer. Ondertussen maakte Lewis Hamilton (P9) opnieuw melding van ‘porpoising’, het stuiteren over het circuit, terwijl Charles Leclerc vlak voor het vallen van de vlag alsnog de toptijd wist aan te scherpen: 1.30,772 voor de Monegask die na zijn overwinning in Bahrein aan de leiding gaat in het WK.

