Max Verstappen heeft 'no power' en moet als tiende starten, George Russell pakt eerste pole

Met videoProblemen met zijn auto hebben ervoor gezorgd dat Max Verstappen slechts tiende is geworden in de kwalificatie van de Grand Prix van Hongarije. Het chagrijn dat daarmee gepaard ging, stond in schril contrast met de vreugde bij Mercedes. George Russell pakte namelijk verassend pole position.

De kwalificatie van de Grand Prix van Hongarije is voor Max Verstappen op een grote teleurstelling uitgelopen. De Nederlander had in Q3 problemen met zijn auto. ‘No power’, koppelde hij terug naar zijn team. Het zorgde ervoor dat hij geen snelle tijd meer kon neerzetten en tiende werd in een kwalificatie die verrassend genoeg gewonnen werd door Mercedes-coureur George Russell.

Het gebeurde in een kwalificatie waarin Sebastian Vettel het belangrijkste slachtoffer van de eerste ronde werd. De 35-jarige Duitser kondigde in aanloop naar dit raceweekend aan dat hij aan het einde van het seizoen stopt als Formule 1-coureur. Zijn besluit werkte niet bevrijdend voor hem. Tijdens de laatste vrije training, eerder op de zaterdagmiddag, belande hij met zijn Aston Martin in de muur.

Vervolgens werd het voor zijn monteurs een race tegen de klok om de schade aan zijn auto op tijd te herstellen, waardoor hij besloot om zelf mee te helpen met sleutelen. Des te pijnlijker was het dat hij vervolgens niet door Q1 heen kwam. ,,No, man… No…”, reageerde hij via de boordradio toen bleek dat hij de boot had gemist.

Een ronde later werd met Sergio Perez nog een grote naam uitgeschakeld. De Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen liep achter de feiten aan, probeerde zich in een ultieme poging nog bij de beste tien te rijden, maar werd in die poging een beetje gehinderd door Haas-coureur Kevin Magnussen. Daardoor start de nummer drie in de WK-stand morgen vanaf P11.

Sergio Pérez haalde Q3 niet eens in Hongarije.

Snel daarna bleek dat het helemaal de dag van Red Bull niet werd. Verstappen blokkeerde in zijn eerste poging om een snelle ronde neer te zetten in de beslissende ronde. Toen het er daarna écht om ging, had hij ‘geen vermogen’. De Nederlander vloekte over de radio toen het probleem niet opgelost werd en kon niets doen aan het feit dat hij slechts tiende werd op de Hungaroring.

Pole position ging verrassend genoeg niet naar een Ferrari-coureur. Van tevoren werd verwacht dat de mannen in de rode auto’s zouden heersen tijdens de kwalificatie op de Hungaroring. Dat leken ze ook te doen, totdat George Russell in zijn laatste rondje nog onder de tijd van Carlos Sainz dook. Zijn overwinning was een enorme zege voor Mercedes, het team dat het hele jaar al ver achter blijft ten opzichte van Red Bull en Ferrari. De vreugde was dan ook enorm bij de Duitse renstal. Een groot contrast met het chagrijn bij Verstappen en zijn team.

,,Ik ben door het dolle heen”, zei Russell, die op een grote ovatie kon rekenen in Hongarije. ,,Na de slechtste vrijdag van het seizoen hebben we hard gewerkt, maar we wisten niet welke kant het op zou gaan. Ik reed een geweldig rondje en zag P1 op het scherm. Dat gaf een ongelofelijk gevoel. Maar de punten worden niet op zaterdag uitgedeeld. Morgen gaan we er vol voor, al leek Ferrari ook snel op race pace.”

George Russell viert zijn allereerste pole position.

