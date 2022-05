Max Verstappen heeft 'no power' en moet pole aan Charles Leclerc laten in Barcelona

KwalificatieCharles Leclerc start morgen de GP van Spanje van pole position. De Monegask van Ferrari herstelde zich knap na een foutje in de kwalificatie en liet Max Verstappen achter zich in de kwalificatie.

Even leek Max Verstappen er met pole vandoor te gaan, toen hij in de eerste run van Q3 meteen 1.19.073 noteerde en Charles Leclerc spinde in de laatste bochtencombinatie. Dat foutje wist de Monegaskische WK-leider echter knap te herstellen met een bliksemse slotrun in 1.18,750. Daar liet hij zien wat lang in dat mislukte rondje al bleek, daar was hij ook al rapper dan Verstappen. Geen onlogisch beeld, gezien de laatste maanden. Maar na twee zeges op rij begon de Nederlander toch als lichte favoriet aan de Spaanse kwalificatie. Gewapend met een pakket aan upgrades bleek de Scuderia echter weer op oorlogssterkte, zo greep ook thuisfavoriet Carlos Sainz de derde plaats voor George Russell en Sergio Pérez.

Voor het eerst sinds 2012 (Pastor Maldonado, Williams) staat er zo geen Mercedes op pole in Spanje, morgen op Circuit de Catalunya. Nu de recordkampioen nog aan het opkrabbelen is, was voorafgaand aan de kwalificatie de enige vraag wie nu pole zou pakken: Red Bull Racing of Ferrari. De Italianen, het hele weekend al een fractie sneller na een pakket aan upgrades, maakten de favorietenrol waar.

Onder toeziend oog van Roger Federer greep Leclerc in de bloedhitte van 35 graden, voor een (op papier) uitverkocht Spaans huis zijn vierde pole van het jaar. Zijn dertiende pole uit zijn carrière. ,,Na die fout in de eerste ronde had ik maar een rondje, maar die ging extreem goed’’, jubelde Leclerc, die nog altijd een voorsprong van 19 punten op Verstappen verdedigt tijdens het hoofdnummer van de zesde ronde van het wereldkampioenschap.

Volledig scherm © ANP / EPA 23 van de 31 races op Circuit de Catalunya werden gewonnen door de polesitter, met een percentage van 74 procent staat het Catalaanse circuit daarmee bovenaan de lijst van minstens vijf keer bezochte circuits. ,,Maar de laatste weken was Red Bull Racing op racetempo veel sneller, dus ik moet die toch echt in de gaten houden’’, besefte Leclerc meteen.

Verstappen moest tevreden zijn met P2, ook omdat zijn laatste run de mist in ging vanwege een probleem. ‘Ik heb geen power', riep hij over de boordradio. Tijdens de persconferentie vertelde hij dat zijn achtervleugel (DRS) niet opende op één van de rechte stukken, waardoor het voelde alsof hij vermogen verloor. ,,Jammer, want zo kan je niet alles laten zien. Maar goed, we hebben hier weinig meegebracht aan updates, dus dat was ook een beetje tricky. Op racetempo zou het er morgen in principe beter uit moeten zien.”

