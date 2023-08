Max Verstappen hoort volgens Helmut Marko nu al bij de allergrootsten: ‘F1 is zijn leven, de rest gebeurt gewoon’

Met videoHelmut Marko plaatst Max Verstappen nu al in het rijtje met de grootste coureurs uit de Formule 1-geschiedenis. ,,Hij rijdt zo formidabel. Droog of nat, het maakt hem niet uit", aldus de topadviseur van Red Bull Racing na opnieuw een dominante zege van zijn pupil in Zandvoort .

Of hij nog verbeterpunten zag bij Verstappen, werd Marko voor de microfoon van Viaplay gevraagd. ,,Ik zou niet weten waar die zouden zitten. Hij rijdt zo formidabel. Droog of nat, het maakt hem niet uit", aldus de 80-jarige Oostenrijker die Verstappen ooit op 17-jarige leeftijd in een Formule 1-auto zette. ,,Hij leest de race en controleert zijn banden zo goed. Voorafgaand aan de start was er een indrukwekkende ceremonie, waardoor er nog meer druk ontstond. Maar hij zegt de koning dan gewoon even gedag, stapt in en gaat aan het werk.”

,,Hij hoort nu al bij de grootste coureurs in de geschiedenis", windt Marko, al sinds de jaren 70 actief in de Formule 1, er geen doekjes om. ,,En dat terwijl de concurrentie van achteruit ook beter wordt. We moeten niet vergeten dat een seizoen 23 races duurt. Het vele (simulator)werk vraagt heel veel van een coureur. Maar hij is zó gefocust. Formule 1 is echt zijn leven, de rest gebeurt gewoon. Misschien maakt dat hem zo sterk.”

Bekijk de samenvatting van de Dutch GP

,,Hij kan zich volledig op zichzelf concentreren en weet goed met de druk om te gaan", was ook Red Bull-teambaas Christian Horner onder de indruk van de stoïcijnse Verstappen. ,,We hebben denk ik wel twee weken nodig om bij te komen van deze wedstrijd. Het leek hier drie dagen lang wel een Nederlandse nachtclub”, grapte Horner, die Max met negen zeges op rij het record van de Duitser Sebastian Vettel uit 2013 zag evenaren. Vettel reed toen ook voor Red Bull. Horner: ,,Om dit als team voor een tweede keer te doen, is geweldig. Dit doet veel, bij ons allemaal.”

Volledig scherm Max Verstappen in gesprek met Helmut Marko. © AFP

