Max Verstappen houdt concurrentie op afstand, Charles Leclerc crasht in tweede training

Formule 1 in Miami | Max Verstappen ook op dag 2 in Florida pas laat in actie

Na de eerste dag in Miami kun je ook op de tweede dag je bed niet vroeg opzoeken bij de derde oefensessie én de kwalificatie. De race begint zondag om 21.30 uur (15.30 uur lokale tijd). Als grote incidenten uitblijven, is de winnaar even na 23.00 uur bekend.