Max Verstappen is gewaarschuwd: ‘In de Formule 1 worden de kaarten opnieuw geschud’

Jan Lammers

Hij maakte het in de jaren 80 zelf nog mee. Toen Jan Lammers in 1979 Formule 1-coureur werd, konden de auto’s nog ‘grondeffect’ genereren. Het gebruik van luchttunnels onder de auto om een effect te creëren waardoor de bolide naar de grond wordt gezogen en meer grip heeft, werd in 1982 afgeschaft. De terugkeer van de tunnels is één van de grootste veranderingen in de regels voor 2022.