Max Verstappen kan zijn lol op: flinke buienkans tijdens Grand Prix van Singapore

Singapore ligt middenin de jungle en heeft het hele jaar kans op (flinke) regenbuien. Vooral vanaf het regenseizoen, in november, kan het flink hozen in de stad- en eilandstaat in Zuidoost-Azië. En laat dat nu juist ook al voor komend weekeinde de verwachting zijn, aldus Weerplaza.

Singapore kent een tropisch klimaat. Het is er het hele jaar door warm en vochtig. De maxima komen dagelijks uit tussen 30 en 34 graden en ’s nachts wordt het zelden kouder dan 25 graden. Er ontstaan vrijwel elke dag buien en daarbij kan het ook flink onweren. Waaien doet het in de stad weinig. Alleen langs de waterkant, waar het Marina Bay Street Circuit ook ligt, waait vaak een matige wind.

Het tijdsverschil tussen Singapore en ons land is zes uur. Alle trainingen, de kwalificatie en de race vinden daar ’s avonds plaats en bij ons valt het dus allemaal in de middag. De eerste vrije training en de derde vrije training worden gehouden in het uur voor zonsondergang. Tijdens de tweede vrije training, de kwalificatie en de race is de zon onder en wordt er bij kunstlicht gereden.

Alle starttijden in Singapore

Max Verstappen heeft zichzelf door zijn overwinning in Monza op matchpoint gezet. Op 2 oktober kan hij, in Singapore, voor de tweede keer wereldkampioen worden. Oei, dat wordt dus de wekker zetten? Nou nee, vanwege de avondrace op het Marina Bay Circuit speelt alles zich in de Nederlandse middag af. Check hier alle tijden.

Vrijdag is het typisch Singapore-weer. Er is een mix van zon en stapelwolken, waarbij kans is op een onweersbui. Eind van de middag neemt de buienkans af, waardoor de trainingen op vrijdag waarschijnlijk allebei gewoon droog verlopen. Op zaterdag en vooral zondag zijn de buien in Singapore en omstreken talrijker en heviger. Daarbij kan veel neerslag in korte tijd vallen en kan het stevig onweren. De kans op hagel en windstoten is echter heel klein.

De buiigheid leeft overdag op en zakt in de loop van de avond weer in, waardoor de felste buien waarschijnlijk in de tweede helft van de middag voorkomen. Maar ook tijdens de eerste helft van de avond is de kans op regen- en onweersbuien nog aanzienlijk. De kwalificatie begint zaterdag om 15.00 tot 16.00 uur (Nederlandse tijd). In Singapore is het dan 21.00 uur. De race op zondag start om 14.00 uur, 20.00 uur in Singapore.

Zowel bij de kwalificatie als tijdens de race is kans op natte omstandigheden. Ook een scenario waarbij het begin nat is en de baan later opdroogt is goed mogelijk. Daarbij is de buienkans tijdens of vlak voor de race op zondag nog net wat groter dan deze kans voor de kwalificatie op zaterdag.

Het is ook niet uitgesloten dat een stortbui, eventueel met onweer, leidt tot een onderbreking of een aanpassing in het raceschema.

