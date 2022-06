Max Verstappen klokt derde tijd in openingstraining, Mercedes en Ferrari stuiteren

Meteen besloten alle teams hun auto’s de straten van Bakoe in te sturen, toen de klok om 15.00 uur plaatselijke tijd begon te lopen. Niet gek, want deze baan bestaat uit twee gedeeltes waarin de verschillen groot zijn: de start van het rondje is snel, daarna wordt het in de historische stad technischer. Bovendien stond er in de woorden van WK-leider Max Verstappen “krankzinnig veel wind” aan de Kaspische Zee.

Al vroeg in de training was er een virtual safety car van kracht, toen Mick Schumacher zijn auto tot stilstand bracht in de tweede sector. De Duitser, nog altijd zonder WK-punten en door teambaas Günther Steiner gewaarschuwd dat hij niet nog eens moest crashen, kende technische problemen en verloor onderweg veel water. Het oponthoud was van korte duur, maar nog geen tien minuten later was het opnieuw prijs toen de Williams van Nicholas Latifi het op hetzelfde punt begaf. Verder flirtten veel coureurs met de muur, maar bleven ongelukken voorlopig uit.