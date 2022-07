Max Verstappen komt in tweede training op Silverstone niet verder dan vierde tijd

Verstappen en Hamilton lijnrecht tegenover elkaar na ingrijpen FIA: ‘Nu regels veranderen is niet correct’

Ook tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Canada ging het uitgebreid over ‘porpoising’. Formule 1-rivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton staan in de discussie over stuiterende auto’s lijnrecht tegenover elkaar en deelden in Montreal speldenprikjes aan elkaar uit.

18 juni