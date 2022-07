Max Verstappen loopt averij op, primeur voor Carlos Sainz na spectaculairste race van het jaar

Een dramatische middag dreigde voor de Nederlander, met Leclerc voorop, maar hij werd enigszins gered door de late safety car. Zo moest Ferrari kiezen, bracht Sainz terug binnen voor verse softs, waarna de Spanjaard in het slot Leclerc weer voorbij ging voor de zege. Er zal over worden nagepraat, want Leclerc zakte terug naar P4, met Pérez en Hamilton voor zijn neus op het podium. Maar het kwam Verstappen niet zo slecht uit, dat zijn grote concurrent in het WK wat minder vet scoorde met P4. Zelf vechten voor P7 met Mick Schumacher tot op de streep, bleef de schade in het WK uiteindelijk vrij beperkt. Al kwamen Pérez, Sainz en Leclerc allemaal wel iets dichterbij.



,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is fantastisch", zei kersvers racewinnaar Sainz na afloop in gesprek met oud-coureur Jenson Button. ,,Mijn eerste overwinning, in mijn 150ste race, met Ferrari op Silverstone. Meer had ik niet kunnen vragen. Het is een speciale dag die ik nooit ga vergeten.”