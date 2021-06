Max Verstappen maant Pirelli tot actie: ‘Ik heb geluk gehad in Bakoe’

Banden, banden, banden. Het ging in de persconferentie van Max Verstappen voorafgaand aan de Grand Prix van Frankrijk vooral nog over wat er twee weken geleden in Azerbeidzjan gebeurde. Verstappen, die een overwinning zag verdampen door een klapband, verdedigde zijn team en kaatste de bal terug naar Pirelli.

Rik Spekenbrink



De Italiaanse bandenleverancier kwam eerder in de week met een statement over wat er nu precies was gebeurd rond de klapbanden van Verstappen en Lance Stroll. Maar Verstappen noemde die verklaring ‘een beetje vaag’. Pirelli gaf aan zelf geen fouten te hebben gemaakt, er was ook geen kwestie van rommel op de baan, dus moest er iets zijn mis gegaan bij de teams.

,,Maar wij hebben na afloop alle gegevens aan Pirelli gegeven en aan alle voorschriften voldaan. We willen ze graag helpen, maar Pirelli moet ook naar zichzelf kijken. We moesten van vrijdag op zaterdag al de bandendruk opvoeren, dat zegt al iets. En hier zullen we weer wat hoger moeten. Maar het zou goed zijn om te weten wat er is mis gegaan, dat ze dat gewoon uitspreken.”

Quote Het is racen, er kunnen dingen gebeuren. Maar dit soort dingen wil je natuurlijk niet hebben. Max Verstappen

Verstappen gaf aan de dagen na het ongeluk, waarbij hij met hoge snelheid in de muur belandde, ook te hebben beseft dat de crash veel erger had kunnen aflopen. ,,Ik heb geluk gehad in Bakoe. Had ik de muur aan de andere kant geraakt, dan was de impact echt groot geweest. Het is racen, er kunnen dingen gebeuren. Maar dit soort dingen wil je natuurlijk niet hebben.”

De Formule 1 had voor het eerst dit seizoen WK-leider Verstappen en zijn grote rivaal Lewis Hamilton samen geprogrammeerd in het internationale deel van de mediamiddag. De Brit werd ook naar de rol van de bandenleverancier gevraagd. Hij zei dat er niets te verwijten viel, maar ook dat het bij Pirelli nu wel ‘tijd is voor actie’.

Maar bij de regerend kampioen ging het ook over de druk die hij dit seizoen voelt van Verstappen. Zorgde die ervoor dat hij bij die late herstart in Bakoe in de fout ging, waardoor hij alsnog geen punten scoorde? ,,Nee”, zei Hamilton beslist. ,,Ik voel geen druk, ben relaxed. Max was niet meer op de baan toen het gebeurde. En ik noem dit ook geen fout. Ik raakte per ongeluk een knopje aan, dat had op elk moment kunnen gebeuren. We hebben voor de korte termijn een oplossing gevonden, zodat dit niet weer kan gebeuren.”

