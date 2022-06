Max Verstappen met nieuwe motor op jacht naar eerste overwinning in Bakoe

De verbeterde Honda-motor heeft dezelfde specificaties als die waar Max Verstappen tot nu toe mee reed, maar belooft net iets meer vermogen te leveren. Qua topsnelheid heeft Red Bull Racing sowieso de overhand ten opzichte van voornaamste concurrent Ferrari, zo zagen we eerder vanmiddag opnieuw in de eerste vrije training. Waarschijnlijk zat de nieuwe krachtbron toen nog niet in de RB18 van Verstappen, meestal gebeurt dat pas op zaterdag.



Verstappen en Pérez krijgen dit GP-weekend een nieuwe turbo, verbrandingsmotor, MGU-H en MGU-K. Daarbij komt voor de Nederlander ook nog een nieuwe uitlaat. De Mexicaan had eerder dit seizoen al een aantal motoronderdelen gewisseld.



WK-leider Verstappen verdedigt in Azerbeidzjan een voorsprong van negen punten ten opzichte van Ferrari-rivaal Charles Leclerc, teamgenoot Pérez is na diens overwinning in Monaco genaderd tot op vijftien punten.