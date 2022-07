Max Verstappen moet in aanloop naar sprintrace Ferrari's voor zich dulden tijdens laatste training

Op vrijdag was Verstappen de snelste in de eerste vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace. Die wordt later vanmiddag verreden, met de Nederlander dus op pole. Dat de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc vanmiddag wat sneller bleken, zal Red Bull weinig zorgen baren. Het ging vanmiddag in Oostenrijk vooral om het testen van de banden.

Verstappen zette in het begin van de training op zijn zachte banden de snelste tijd tot dat toe neer. Dit uiteraard tot grote vreugde van de duizenden Nederlandse fans op de tribunes. De Limburger wisselde even later naar de wat hardere banden, terwijl de Ferrari's precies het omgekeerde deden. Vervolgens doken Sainz (1.08,610) en Leclerc (1:08.660) onder de tijd van de leider in de stand om het wereldkampioenschap, die zelf zijn tijd verbeterde tot 1:08.778. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez kwam tot de zesde tijd.

Vooral bij Mercedes moest er hard gewerkt worden in de garages. Lewis Hamilton en George Russell vlogen tijdens de kwalificatie voor de sprintrace in de muur en er was veel schade. Hamilton kon uiteindelijk pas een kwartier voor het einde van de training de baan opkomen, maar kwam toch nog tot een negende tijd. Russell kwam in 33 rondjes tot de zevende tijd.

De sprintrace van de GP van Oostenrijk begint vanmiddag om 16.30 uur. In de sprintrace van dit jaar zijn acht punten te verdienen voor de winnaar.

Bekijk hieronder de crash van Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie:

