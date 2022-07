Max Verstappen na problemen in kwalificatie: ‘Denk dat ik voor pole had kunnen gaan’

,,Ik had geen vermogen bij het uitrijden van de pitstraat", begon Verstappen bij Viaplay aan zijn analyse. Over de boordradio gaf hij te kennen dat de instructies die hij kreeg niets uithaalden. Waardoor de problemen kwamen, op een wel heel ongunstig moment? ,,Ik ben nog niet bij het team geweest, maar dit is enorm frustrerend. Het zag eruit alsof we wel wat snelheid hadden gevonden en dan heb je dit. Dat is enorm balen. Ik denk dat ik voor pole had kunnen gaan, want Q2 zag er goed uit en de snelheid zat erin.”