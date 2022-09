Max Verstappen 'niet ontevreden’ over kwalificatie: ‘Als we snel genoeg zijn, halen we ze toch wel in’

,,Als zevende volgens mij, als je naar de regels kijkt", zei Verstappen bij Viaplay, terwijl de officiële grid nog altijd op zich liet wachten. Over de kwalificatie zelf dan. ,,Het zat er denk ik gewoon net niet in. Over één rondje waren zij net iets sneller", doelde de WK-leider op met name Leclerc in de Ferrari. ,,Met name in de eerste sector verloren we veel tijd, maar al met al ben ik niet ontevreden. De balans van de auto ziet er voor morgen namelijk wel goed uit. Ik moet uit de problemen zien te blijven en als we genoeg snelheid hebben, halen we ze toch wel in.”