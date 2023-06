Max Verstappen noteert ook snelste tijd in laatste training, maar coureurs staren vooral naar de hemel

Met samenvatting Max Verstappen maakt ook in regen geen fouten en wint met grote overmacht tweede GP van Monaco

Max Verstappen is in de Grand Prix van Monaco niet in de problemen gekomen, ook niet nadat het begon te regenen. De wereldkampioen won de race met een grote voorsprong op Fernando Alonso. De Nederlander heeft daarmee een groot gat geslagen in het wereldkampioenschap.