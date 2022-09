Max Verstappen over zijn speciale seizoen en zijn rivalen: ‘Ik had best gewild dat ze wat meer in het gevecht zaten’

Alexander Albon hoopt stoeltje Nyck de Vries weer over te nemen in Singapore: ‘Wordt zwaar’

Alexander Albon hoopt begin oktober in de Grote Prijs van Singapore weer achter het stuur te zitten van de Williams. ,,Het doel is klaar te zijn voor Singapore, al realiseer ik me dat het zwaar zal zijn”, zegt de 26-jarige Formule 1-coureur, die afgelopen weekeinde in Monza vanwege een blindedarmontsteking werd vervangen door Nyck de Vries.

17 september