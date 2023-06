Max Verstappen pakt met overmacht pole in Barcelona, dramatische kwalificatie voor Pérez

Waar het voor de subtoppers in het wereldkampioenschap een slagveld werd, was Max Verstappen een klasse apart in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Nederlander jaagt in Barcelona vanaf poleposition op de veertigste overwinning in zijn carrière.

De kwalificatie van de Grand Prix van Barcelona begon tumultueus. Op het natte Circuit de Barcelona-Catalunya spinden veel coureurs in hun eerste pogingen. Onder anderen Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Alexander Albon belandden in het grind en maakten de baan daarmee vuil. Het veroorzaakte een rode vlag, waardoor de eerste sessie een tijdje stil lag.

Ook Nyck de Vries verloor twee keer de controle over zijn auto. Maar zijn spins bezorgden hem geen schade, waardoor het alsnog een succesvolle kwalificatie voor hem kon worden. Hij klokte in Q1 de achtste tijd en ging overtuigend door naar de tweede sessie. Hij was zelfs iets sneller dan Max Verstappen, die al vroeg in Q1 de pits in ging en er wel op vertrouwde dat hij bij de eerste vijftien zat.

Dat lukte hem op de inmiddels opgedroogde baan nog enigszins comfortabel, terwijl Sergio Pérez met de vijftiende tijd ternauwernood door mocht. Dat gold overigens niet voor Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask gaf aan dat er iets mis was met de achterkant van zijn auto en werd slechts negentiende.

Sergio Pérez viel al uit in Q2 en werd slechts elfde.

Het resultaat van Leclerc was niet de enige verrassing van de kwalificatie, want in Q2 sneuvelden er nog meer grote namen. Pérez kwam niet verder dan de elfde tijd en George Russell werd twaalfde. De Mercedes-coureur kwam bovendien onhandig in aanraking met zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Zij moeten al met al vanaf de tweede helft van het veld aan een inhaalrace beginnen tijdens de race.

Pérez en Russell staan wèl voor Nyck de Vries, die in Q2 minder goed voor de dag kwam dan in Q1. De Nederlander kon alleen zijn teamgenoot Yuki Tsunoda nog achter zich houden en start de Grand Prix van Spanje vanaf plek 14.

Die veldslag in de subtop was ook waar de spanning vandaan moest komen in Barcelona. Want de strijd om poleposition werd nooit een echt gevecht. Verstappen was simpelweg een klasse apart in Q3. De Nederlander hoefde zijn laatste snelle ronde niet eens af te maken, omdat hij al wist dat de rest niet bij hem in de buurt kwam. Ferrari-coureur Carlos Sainz werd in eigen land derde op 0,462 seconde van Verstappen. McLaren-coureur Lando Norris werd derde.

Want na Leclerc, Perez en Russell, kwamen ook Alonso en Hamilton niet al te goed voor de dag. Hamilton werd nog vijfde, Alonso slechts negende. Het zorgt ervoor dat Verstappen zelfverzekerd aan de Grand Prix van Spanje kan beginnen. Met zijn grootste concurrenten in het wereldkampioenschap op grote afstand, begint hij van poleposition aan zijn jacht op de veertigste overwinning van zijn carrière.

