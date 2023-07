Max Verstappen pakt meteen halve seconde op het veld, Nyck de Vries elfde na bezoek aan grindbak

Op een zonnig Silverstone, iets wat later dit weekend kan gaan veranderen, werden de Britse racefans vanaf het begin getrakteerd op veel actie. De meeste coureurs kwamen direct naar buiten en zij merkten allemaal dat er nog weinig grip lag op het asfalt. ‘Er is nul grip. Het wordt slechter en slechter’, sprak Max Verstappen, terwijl Esteban Ocon het ‘een ramp’ noemde. Desondanks ging Verstappen tijdens een lange stint op harde banden meteen naar de snelste tijd. Dat zei nog allemaal niks, maar ook de concurrentie op mediums kwam amper binnen de seconde van de WK-leider.

Advies Max Verstappen voor concurrentie richting Silverstone: ‘Soms moet je in het proces geloven, er écht in geloven’

Die andere Nederlander, Nyck de Vries, maakte al vroeg in de training kennis met de grindbak. Na een momentje van overstuur in bocht 7 kwam hij achterstevoren tot stilstand, maar de coureur die toch al onder druk staat bij AlphaTauri kon op eigen kracht verder. Dat was nog enigszins goed nieuws voor De Vries, die een flink updatepakket aan het testen was. Een nieuwe achtervleugel, ophanging en de nodige verbeteringen aan de vloer moeten hem snel aan zijn eerste WK-punten gaan helpen. Uiteindelijk kwam De Vries toch nog tot een keurige elfde tijd.

Halverwege de training schroefden de teams de zachte banden onder de bolides en gingen de tijden omlaag. Verstappen wachtte ietsje langer, maar toen ook hij de overstap had gemaakt liet hij er wederom geen gras over groeien. De Nederlander die de GP van Groot-Brittannië nog nooit won, hij was op Silverstone in 2020 wel al eens de beste maar die race had een andere naam, zette 1.28,836 op de klokken en maakte daar in de slotfase nog 1.28,600 van. Het verschil met de rest? Bijna een halve seconde.