Max Verstappen positief na productieve testdagen: ‘Alles werkte naar behoren’

,,Er waren behoorlijk wat rode vlaggen, dus we konden niet ons hele programma afwerken", reageerde Max Verstappen via zijn website, na een roerige ochtend met maar liefst vijf keer code rood. Desondanks kwam hij in zijn RB18 tot 59 rondes, alleen George Russell reed er meer. ,,Maar alles werkte naar behoren en de auto voelde goed aan. We hebben voortgeborduurd op mijn eerste dag. Het was belangrijk om alles te checken hier in Barcelona.”