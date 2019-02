Max Verstappen prominent in Formule 1-docu van Netflix

Door Arjan Schouten



Heel vorig seizoen keken ze mee achter de schermen van de Formule 1. Cameramensen van videostreamingdienst Netflix, veel geroemd om de eigen producties en documentaires. Een binnenkort te verschijnen nieuwe documentaire volgt het Formule 1-circus gedurende het afgelopen seizoen.



En Max Verstappen speelt alvast een prominente rol in de trailer voor de Nederlandse markt. In de Nederlandse teaser zien we Verstappen in een interview vertellen dat hij alleen maar voor de wereldtitel racet. En zijn teambaas Christian Horner vertelt dat ezels managen soms nog eenvoudiger is dan coureurs in het gareel houden, waarna we beide Red Bull-coureurs op elkaar zien klappen in de straten van Bakoe.