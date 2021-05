Max Verstappen reageert op Lewis Hamilton: ‘Ik hoef niets te bewijzen’

Door Arjan Schouten



Smalle straten. Krappe bochten. Amper inhaalmogelijkheden. Monaco, niet het droomdecor om alle paardenkrachten van een Formule 1-bolide te benutten. Maar wél interessant om te zien hoe hét gevecht van 2021 zich daar ontwikkelt. Hard, maar fair, was het tot nu toe tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. In Bahrein, Imola, Portugal en Barcelona. Circuits met ruimte, in meer en mindere mate vergevingsgezind. Die luxe ontbreekt in het poenerige Monte Carlo, waar ‘boem’ vrijwel altijd ‘ho’ betekent.