Max Verstappen spoort Mercedes aan nederlaag te accepteren: ‘Het maakt niet uit hoeveel pijn het doet’

Max Verstappen houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met een mogelijke beroepszaak van Mercedes. De Duitse renstal kondigde na de slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi aan dat het overweegt in beroep te gaan tegen de beslissingen van de stewards.

,,Ik houd me daar niet mee bezig”, aldus Verstappen, die vanavond in Parijs de bokaal voor de wereldkampioen ontvangt. ,,Waarom niet? Omdat ik me de wereldkampioen voel. Het maakt niet uit wat ze proberen. Je moet een nederlaag kunnen accepteren, hoeveel pijn het ook doet. Wij, Red Bull, hebben de titel op de baan gewonnen. We hebben gewonnen toen er een groene vlag was, en we hebben Mercedes op de baan verslagen. Dat nemen ze me sowieso nooit meer af. Over een beroepszaak - of wat dan ook - daar ben ik niet mee bezig.”

Quote Ik ben nog steeds dezelfde persoon, ik heb dezelfde vrienden en ik woon in hetzelfde apparte­ment Max Verstappen De 24-jarige coureur van Red Bull profiteerde in Abu Dhabi van een safetycarfase in het slot van de race. Verstappen lag zo’n 12 seconden achter op de leidende Lewis Hamilton, maar kon weer aansluiten bij de Mercedes-coureur nadat Nicholas Latifi was gecrasht.



De wedstrijdleiding besloot vijf achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen weg te halen, waarna de race vlak voor het ingaan van de laatste ronde weer werd vrijgegeven. In de slotronde slaagde Verstappen er op nieuwe banden in om de Brit te passeren. Het leverde de Red Bull-coureur zijn eerste wereldtitel op.

Twee protesten van Mercedes tegen de gang van zaken in het slot van de race werden door de stewards van tafel geveegd. Het team van Hamilton maakte daarna bekend ‘de intentie’ te hebben om in beroep te gaan. Mercedes houdt zich sindsdien stil. Het is nog steeds de vraag of de intentie om in beroep te gaan wordt omgezet in een formeel besluit. Dat moet uiterlijk later vandaag gebeuren.

,,Zoiets kan afleiden, maar we hebben vooral enorm genoten van de afgelopen dagen. Het is beter om er niet teveel over te praten”, zei Verstappen, die gisteren werd gehuldigd op de fabriek van Red Bull in de Engelse stad Milton Keynes.



,,Het geeft een geweldig gevoel om hier als wereldkampioen terug te komen”, aldus de Nederlander in een video van zijn team. ,,Dit was een echte teamprestatie. Zonder al deze mensen op de fabriek had ik dit niet kunnen bereiken. Ik hoop dat we dit nog tien, vijftien jaar samen kunnen doen.”

Verstappen benadrukte dat zijn grote doel, wereldkampioen worden in de Formule 1, nu is behaald. ,,Maar het verandert mijn leven niet. Ik ben nog steeds dezelfde persoon, ik heb dezelfde vrienden en ik woon in hetzelfde appartement.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

