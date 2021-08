Max Verstappen staat te popelen: ‘Spa mijn favoriete circuit, Zandvoort wordt ook heel interessant’

De rust is wedergekeerd in de Formule 1, of toch in ieder geval aan de vooravond van het raceweekeinde in België. De zomerstop bracht Max Verstappen wat afstand, maar al snel ook weer zin om te racen.

Door Rik Spekenbrink



Formule 1-coureurs zijn net mensen. Een zomervakantie doet ze goed. De adrenaline en emoties die nu eenmaal horen bij het vak van coureur zakken weer even naar normale waarden. Alle coureurs zeiden hetzelfde op de donderdagse mediadag in Spa-Francorchamps. Even wat tijd met familie en vrienden, even aan het strand liggen en niet letten op voeding, het laadt de batterij op, werkt kalmerend en helpt om het ‘werkzame leven’ een beetje te relativeren.

Maar langer dan een paar weken hoefde de break voor Max Verstappen ook weer niet te duren. ,,Het is zeker niet verkeerd om een paar weken pauze te hebben in de zomer. Op die momenten denk ik niet heel veel aan Formule 1, ook al kun je je ook weer niet helemaal afsluiten van alles natuurlijk.”

Verstappen bracht de meeste tijd van de vierweekse zomerstop thuis in Monaco door. De beelden van de coureur op de jetski waren spectaculair en veel bekeken. Maar de Limburger was ook een weekje op de Caraïben. ,,Het was goed om even uit te schakelen, zeker ook met de triple header die eraan komt. Maar na een tijdje had ik ook wel weer zin om in de auto te stappen.”

Zeker met twee ‘thuisraces’ voor de boeg: eerst België en dan de veelbesproken terugkeer van de Grote Prijs van Nederland, volgende week. ,,Spa is sowieso mijn favoriete circuit en Zandvoort wordt ook heel interessant natuurlijk. Door de historie, de ligging van het circuit, al het oranje op de tribunes. Zeker de kwalificatie op zaterdag wordt erg speciaal. Dus ik kijk er erg naar uit, maar eerst wil ik het hier naar mijn zin hebben.”

Het circuit in de Ardennen staat symbool voor Verstappens liefde voor de sport, vertelde hij nog maar eens. ,,Wat de Formule 1 voor mij leuk maakt zijn snelle bochten, waar je echt voelt hoe hard de auto kan en waar je heel veel grip hebt. Langzame bochten vind ik saai. En hier heb je dan ook nog al die hoogteverschillen.”

Interessant wordt hoe de krachtverhouding in België zal zijn. Afwachten, zegt Verstappen. Die was met Red Bull goed op weg voor de zomer, maar zag zijn voorsprong verdwijnen door twee aanrijdingen buiten zijn schuld om. ,,De laatste twee races, zeker in Hongarije, was Mercedes erg snel. Spa is traditioneel niet ons beste circuit, door de lange rechte stukken. We hebben dat gaat wel grotendeels gedicht met de auto en de snelheid, maar of het genoeg is om de snelste te zijn... Het wordt ook erg wisselvallig weer waarschijnlijk, daardoor kan er van alles gebeuren.”

Volledig scherm © ANP

Met geen woord ging het meer over de botsingen met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in Engeland en Hongarije. Ook niet bij de Mercedes-piloten overigens. Wel kwam ter sprake dat Verstappen mogelijk een gridstraf boven het hoofd hangt - later in het seizoen - als er bij hem nog een motor gewisseld zou moeten worden. Dat overkwam hem in Hongarije al, na die aanrijding met Hamilton op Silverstone. ,,Ik denk wel dat we het hier als Formule 1 over moeten hebben”, zei Verstappen. ,,Als iemand tegen jou aanrijdt en je daardoor een onderdeel moet vervangen en een straf krijgt, is dat niet wat het moet zijn.” Verstappen refereerde aan de Formule E, waar de reglementen meer rekening houden met wie de schade precies heeft toegebracht. ,,En als het team de eventuele schade bij een ander moet betalen, krijg je misschien ook minder domme acties in de eerste ronde”, zei Verstappen. ,,Dan denk je meer aan de eventuele impact voor jezelf en het team.”