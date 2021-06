Max Verstappen te spreken over eerste trainingsdag: ‘We zien er sterk uit’

Naar mate VT2 vervolgens vorderde, werd duidelijk dat Verstappen in die sessie minder te spreken was over de ‘performance’ van zijn RB16B. Daar had hij wel een verklaring voor: ,,We hadden een paar dingen veranderd om te kijken of dat beter was, maar ik denk dat we daarmee wat achteruit gingen. We zullen vanavond kijken in welke richting we gaan, maar voor het team was het een erg goede dag", doelde Verstappen ook op de verrichtingen van teamgenoot Sergio Pérez, in de tweede training het snelst van allemaal. ,,Tot zover zien we er sterk uit en daar ben ik blij mee. Laten we afwachten wat we morgen kunnen doen.”