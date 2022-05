Max Verstappen 'verpest het' en moet Ferrari's voor laten in kwalificatie voor Grand Prix van Miami

Door Arjan Schouten

Alles is anders in Miami, een circuit met een nep strand, een jachthaven zonder water, een NFL-stadion in het midden en een gondel boven het circuit. Maar niet de hiërarchie op het asfalt. Ook bij de eerste afspraak in Florida blijft hét duel: Ferrari versus Red Bull Racing. De eerste slag was vandaag voor de Italianen, die de complete eerste startrij pakten. Monegask Charles Leclerc greep de eerste pole position op het Miami International Autodrome, voor zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz.

De twee moesten in de eerste run in Q3 Max Verstappen nog voor laten gaan, toen de drie coureurs allemaal binnen één tiende van een seconde reden. De Nederlander van Red Bull Racing leek zo op weg naar pole, maar kon het karwei niet afmaken in de laatste run. Waar beide Ferrari’s onder zijn tijd doken, maakte hij zijn ronde niet op snelheid af na een vroeg foutje. ,,Ik heb het verpest", liet de Nederlander over de radio weten.

Quote Ook morgen kan hier weer veel gebeuren, het is een vrij tricky baantje Max Verstappen

,,Ik ben er nog best tevreden mee, heb maar vier, vijf rondjes gereden gisteren. De baan leren kennen, is hier niet makkelijk. Natuurlijk had ik op pole willen staan, maar ik had eerlijk gezegd niet eens verwacht dat ik hier zo competitief zou zijn”, vertelde Verstappen na de kwalificatie aan interviewer van dienst Danica Patrick.

Vlekkeloos was zijn aanloop naar de kwalificatie inderdaad bepaald niet, met een vrij rampzalige vrijdag. Weinig minuten, technische problemen, Red Bull moest flink aan de bak. Vandaag herstelde Verstappen zich sterk, al bleef ook de tijd in Q3 beperkt vanwege een crash van Esteban Ocon, die zelfs de kwalificatie miste. Dat doemscenario bleef Verstappen bespaard, toen hij zelf maar net een crash in de boarding wist te voorkomen. ,,Ook morgen kan hier weer veel gebeuren, het is een vrij tricky baantje”, aldus Verstappen. ,,En dan wordt het nog wat warmer ook”, wist de Nederlander te vertellen. ,,We hebben wel een goede kans. We hebben genoeg topsnelheid en ik kijk ernaar uit.”

Met Michelle Obama en ook de Nederlandse IndyCar-coureur Rinus van Kalmthout als aandachtige toeschouwers, was Leclerc de man van de dag. Vorige week een rotweekend op het eigen Imola, nu een perfecte start. ,,Het laatste weekend was niet fijn voor me, maar dit herstel is lekker. Nu moeten we het morgen ook afmaken”, aldus Leclerc, die de Pirelli Pole Position Award uit handen kreeg van acteur Michael Douglas. ,,Red Bull is razend rap op de rechte stukken, maar wij zijn beter in de bochten.”

Achter de Ferrari's en de Red Bulls reed Valtteri Bottas in zijn Alfa Romeo naar de vijfde plaats. Daarmee bleef hij zijn oud-ploeggenoot Lewis Hamilton voor. ,,Ik ben blij dat ik Q3 heb gehaald, maar de auto is nog steeds hetzelfde, moeilijk bestuurbaar", vertelde de Brit bij Viaplay.

