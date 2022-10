Max Verstappen verslaat Mercedessen en mag van pole gaan jagen op recordzege

Door Marijn Abbenhuijs



Het was Mercedes dat de hele zaterdag al veel indruk maakte. George Russell en Lewis Hamilton werden aan het begin van de middag, tijdens de laatste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez eerste en tweede. Ze waren enkele tienden van een seconde sneller dan Max Verstappen.

En ook tijdens de kwalificatie was de Duitse renstal dominant. Hamilton was zowel in Q1 als in Q2 de snelste van allemaal. Het was opvallend, gezien de uitspraken die de zevenvoudig wereldkampioen afgelopen weekend in Austin deed. Hij werd toen gevraagd naar zijn kansen op een overwinning dit seizoen en welk circuit hem daarbij de beste kans zou bieden. Hamilton reageerde door aan te geven dat de race op het Circuit of the Americas waarschijnlijk de grootste kans was geweest en het verschil met de Red Bull te groot zou zijn om zonder een flinke dosis geluk nog een zege te boeken in 2022.

Volledig scherm Max Verstappen viert zijn pole position. © REUTERS

Maar in Mexico-Stad leek die houding een beetje te bescheiden te zijn geweest. Leek, want op het beslissende moment was Verstappen tóch weer sneller. In de laatste, en doorslaggevende, ronde van de kwalificatie bleef de tweevoudig wereldkampioen de beide Mercedessen met maar liefst 0,3 seconde voor. Russell werd tweede en bood daar via de boordradio zijn excuus voor aan. Hij verspeelde zijn kans op pole position in het laatste gedeelte van zijn laatste rondje.

Volledig scherm George Russell. © AP

,,Het was een goede kwalificatie”, zei Verstappen na afloop bij de microfoon van oud-coureur David Coulthard. Die vertelde nog eens dat de Nederlander hier in 2019 al de beste was op zaterdag, maar toen werd teruggezet en pole position moest afstaan. ,,Het was close, maar na VT3 hebben we wat aanpassingen gedaan die de auto beter maakten. Het is een lange sprint naar de eerste bocht, dus we hebben wel een goede start nodig, maar het belangrijkste is dat we een snelle auto hebben. De passie van alle fans maakt het echt geweldig om hier te rijden in Mexico. Ook Checo (teamgenoot Sergio Pérez, red.) zal er morgen hopelijk bij zitten. Het moet een leuke race worden met veel actie.”

Hamilton zag zijn eerste snelle rondetijd, die overigens ook al nipt langzamer was dan het eerste rondje van Verstappen, worden afgenomen omdat hij de baanlimieten had overschreden. Met zijn tweede poging reed hij vervolgens nog wel naar P3. Thuisfavoriet Pérez werd kort daarachter vierde en zal tijdens de grand prix drie coureurs moeten inhalen om de Mexicaanse fans in extase te brengen.

Volledig scherm Max Verstappen. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © REUTERS