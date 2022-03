Max Verstappen verslaat nieuwe rivaal Charles Leclerc na bloedstollend gevecht in Djedda

Door Arjan Schouten



Veertig rondjes moest de wereld op het vertier wachten. De GP van Saoedi-Arabië kabbelde voort, tot Max Verstappen en Charles Leclerc in de tien slotrondjes alsnog voor een spannend slotstuk zorgden. De twee hoofdrolspelers van dit nog prille seizoen - beiden niet gestart op pole, die was voor de teruggevallen Sergio Pérez - maakten elkaar wederom het leven zuur. Zat het gevecht vorige week in de beginfase van de GP van Bahrein, nu ging het vlak voor het vallen van de geblokte vlag om de racezege. Met Leclerc voorop na een safety car en een virtual safety car greep Verstappen in de 42ste ronde de leiding in de laatste bocht. Meteen vloog de Monegask er weer langs op het rechte stuk. Een ronde verder probeerde de Nederlander nog eens. Hij kwam ernaast, maar nu verremde hij zich. Vier rondjes rustiger, om het bij het ingaan van ronde 47 van de 50 nog eens te proberen. Die derde poging was wél raak. Gewoon op pure snelheid op het rechte stuk, dit keer.