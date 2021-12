Max Verstappen viert feest met Martin Garrix en Rico Verhoeven

Podcast Pitstop | ‘Britse journalis­ten stonden te juichen voor de inhaalac­tie van Max in die laatste ronde’

De F1-wereldtitelstrijd werd beslist in de allerlaatste ronde. Het paste in een seizoen waar scenarioschrijvers van dromen, maar nooit op zullen komen. Lewis Hamilton leek wereldkampioen te worden, maar een safetycar gooide roet in het eten. Max Verstappen won de Grand Prix van Abu Dhabi en is wereldkampioen. Over die titel praten de F1-volgers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten na met presentator Etienne Verhoeff in een nieuwe Pitstop.

