Max Verstappen vindt het spannend om terug te keren in Montreal: ‘Vrij unieke lay-out’

Max Verstappen wil na vier zeges in de laatste vijf Formule 1-races in de winningmood blijven. ,,Het zou geweldig zijn als we Canada verlaten met hetzelfde resultaat als Bakoe”, zegt de wereldkampioen in aanloop naar de komende grand prix op het circuit van Montreal.

Verstappen zegevierde afgelopen zondag in de Grand Prix van Azerbeidzjan, terwijl zijn teamgenoot Sergio Pérez bij Red Bull als tweede finishte. Doordat Charles Leclerc van Ferrari uitviel, verstevigde de Nederlander zijn leidende positie in het kampioenschap.

,,Het is mooi dat we nu bovenaan staan bij de constructeurs en de coureurs, maar het seizoen is lang en we moeten blijven pushen om zoveel mogelijk punten te scoren”, zegt Verstappen, die na acht races inmiddels weet dat hij een snelle racewagen heeft. Na de race in Bakoe sprak hij van een ‘ongelooflijk goede auto’.

De Formule 1 sloeg Canada in 2020 en 2021 over vanwege de coronapandemie. ,,We zijn al een tijdje niet meer in Montreal geweest, dus het is wel weer spannend om hier terug te keren en te ervaren hoe het circuit is. De baan heeft een vrij unieke lay-out en ik hoop uiteraard dat de Red Bull het er goed doet.”

Verstappen stond na drie races, waarin hij twee keer uitviel met technische problemen, 46 punten achter op Leclerc. Door twee uitvalbeurten van de Monegask in de laatste drie races heeft de Nederlander het kampioenschap gekanteld en leidt hij met 34 punten voorsprong. De race komend weekeinde op Circuit Gilles-Villeneuve is de negende van dit jaar.

De betrouwbaarheid is Ferrari’s grootste zorg van dit moment en de renstal werkt hard om Leclerc voor de race in Canada een motor te leveren die het tot het einde volhoudt. Het ligt niet aan de snelheid, want Leclerc is dit jaar in de kwalificaties heer en meester; hij startte al zes keer van poleposition.

